R.I.S Police scientifique - S02 E10 - L'ombre d'un doute

Une jeune femme sur le point de se marier se fait attaquer chez elle. Très rapidement, une seconde jeune femme au profil similaire subit le même sort. Venturi, Julie et Nathalie réalisent qu'ils ont affaire à un délinquant qui ne leur laisse aucune trace derrière lui et qui a peut-être un complice. Au cours de cette affaire difficile, Venturi et Julie se rapprochent émotionnellement... Parallèlement, Hugo et Malik enquêtent sur la mort étrange d'un conducteur de bus. Grâce à une bactérie retrouvée dans la blessure de la victime, ils remontent jusq'au coupable...