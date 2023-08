R.I.S Police scientifique - S02 E11 - Vertiges

Un alpiniste chevronné est retrouvé mort aux pieds de la basilique du Sacré-Coeur. Il est visiblement tombé en tentant d'escalader le monument. Venturi, Hugo et Nathalie comprennent vite que l'affaire est beaucoup plus complexe que cela... Parallèlement, Malik et Julie tentent d'édudier un accident de rollers qui a fait un mort au cours d'une randonnée urbaine...