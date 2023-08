R.I.S Police scientifique - S05 E11 - Plus belle que moi

Le RIS enquête sur la disparition inquiétante d’une mineure, Elisa, 16 ans, signalée par sa mère, ancien mannequin. Le portrait d’une jeune fille sage et introvertie, dressé par les parents, contraste avec les indices que les enquêteurs découvrent. Pire, tout laisse à penser que l’ado avait une relation plus conflictuelle avec sa mère… Parallèlement, la confrontation entre Gilles Sagnac et son père tourne au drame : Jean-Louis Sagnac fait un accident cardiaque sous les yeux de son fils alors que celui-ci hésite à le faire arrêter. Au même moment, on découvre dans une déchetterie la compagne du père de Gilles, morte après avoir été rouée de coups…