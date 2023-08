R.I.S Police scientifique - S05 E14 - Explosif

Une usine de produits chimique explose, tuant le directeur des Ressources Humaines et blessant la directrice et son assistante. Rapidement, les premiers éléments tendent à monter que la victime a été tuée quelques minutes avant l’explosion et qu’il faut sans doute chercher le coupable parmi les employés…