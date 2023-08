R.I.S Police scientifique - S07 E08 - Coup de feu

Qui de Franck Lambrecht ou Franck Ségur a tué le grand chef étoilé Henri Marçon ? Ces deux employés, à priori modèles, sont retrouvés se disputant l’arme du crime. Or ni les circonstances, ni les preuves ne parviennent à les départager… Maxime Vernon et les RIS se retrouvent face à un manipulateur hors pair qui sème non seulement le trouble dans l’enquête mais aussi dans l’équipe. Ils devront redoubler d’ingéniosité scientifique et de nerfs d’acier pour élucider cette affaire tout en restant soudés.