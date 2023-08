R.I.S Police scientifique - S09 E01 - Les cercueils de pierre - Partie 1

Après la mort de leur directeur Maxime Vernon (fin saison 8), Malik, Fred et Emilie ont quitté le RIS. Lucie Ballack, une brillante scientifique de 38 ans, incarne désormais avec le capitaine Morand la nouvelle autorité de la police scientifique. Une scène de crime particulièrement glauque dans une galerie souterraine d’une carrière abandonnée laisse penser aux enquêteurs qu’un tueur en série emmure vivantes ses victimes. Et ce n’est pas tout : le dangereux psychopathe défie aussi Lucie Ballack qui devra réintégrer les anciens membres du R.I.S (Malik, Fred et Emilie) pour tenter de le neutraliser.