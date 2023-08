R.I.S Police scientifique - S09 E05 - La gorgone

Fred, Emilie et Claire (la nouvelle jeune légiste du R.I.S) sont appelés sur une scène de crime dans un laboratoire pharmaceutique vétérinaire. A première vue la laborantine a été victime d’une explosion dans son labo. Mais quand son corps est rapatrié au R.I.S pour l’autopsie, les deux jeunes femmes de la police scientifique font des malaises… Le diagnostic est sans appel : elles sont victimes d’un terrible virus mortel, inconnu des services de santé, et vraisemblablement véhiculé par le cadavre de la victime. Les locaux du R.I.S sont alors placés en quarantaine, et les « enfermés" ont très peu d’heures devant eux pour tenter de trouver l’antidote.