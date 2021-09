R.I.S Police scientifique : Tirs Croisés

Malik et Julie sont au milieu d’une fusillade dans un grand entrepôt… Trois jours plus tôt, ils commençaient une enquête sur un cambriolage dans un club de tir. La victime, la fille du propriétaire, s’avérait finalement être complice du vol… Sagnac confie à Nathalie et Hugo un crime dans une banlieue cossue : un homme pendu, sa compagne morte elle aussi à ses côtés. Toute l’apparence d’un « simple » crime passionnel… L’affaire se complique quand le RIS comprend que l’homme a été tué avant sa femme.