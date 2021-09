R.I.S Police scientifique : Un point de non retour

Une famille de notables se fait cambrioler en pleine nuit. Au cours des évènements, leur fils de cinq ans trouve la mort. Venturi, Nathalie et Julie doivent résoudre cette tragique affaire en faisant preuve de la plus grande rigueur et, surtour, en maîtrisant leur vive émotion... Parallèlement, Huge et Malik sont mis sur le casse d'une bijouterie place Vendôme qui a fait un mort par balles. Au cours de cette affaire, Hugo recroise le chemin du truand qui a renversé sa fille il y a une dizaine d'années.