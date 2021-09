R.I.S Police scientifique : Voyance

Un couple d'amoureux se proméne dans un cimetière et tombe sur un homme à l'agonie. Dans un dernier souffle l'homme leur désigne la tombe d'une jeune fille décédée il y a 5 ans. Venturi, Hugo et Julie se retrouvent dans une délicate situation scientifique : afin d'élucider la mort étrange de cet homme, ils doivent essayer de comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille qu'il a désignée... Parallèlement, la voiture d'un avocat du milieu de la pègre explose en plein Paris. Nathalie et Malik sont appelés sur ce qu'ils croient être une sombre affaire de règlements de compte entre truands. Mais peu à peu, leur enquête les mène vers une toute autre affaire et les rapproche d'une jeune femme qui est peut-être Jeanne, la femme disparue de Venturi...