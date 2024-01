Rivière-Perdue - S01 E04 - Balthus

Alors que l’émission spéciale de télévision sur le retour d’Anna se met en place, Alix et Victor réalisent petit à petit que Balthus ne donne plus signe de vie. La situation est jugée suffisamment anormale pour que policiers et gendarmes se réorientent tous dans la recherche du commandant Balthus disparu alors qu’il traquait le ravisseur de Lucie.