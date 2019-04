« ROBIN DES BOIS » EN EXCLUSIVITE SUR TFOU POUR UNE SAISON 2 INÉDITE

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Armé de sa malice et de son sens de l’humour, notre héros virevoltant protège le bon Roi Richard, revenu à Nottingham, des plans machiavéliques de son frère qui veut récupérer ce trône qu’il considère comme le sien ! En effet, le vil Prince Jean enrage et fait tout pour se débarrasser de ce frère si parfait qui le traite comme un gamin !



Robin a donc fort à faire d’autant plus qu’il doit affronter une galerie de nouveaux méchants, plus fourbes et terribles les uns que les autres. On frémit en le voyant affronter une bande d’implacables voleuses, Perdigan l’hypnotiseur, le colosse Blaise le balèze, des envahisseurs Vikings, la mythique Diva Rossignol et même un soi-disant fantôme !



Heureusement, Robin peut toujours compter sur Tuck, Petit Jean, Scarlett, Marianne et sur un nouvel atout pour l’aider : Derké redevenu le dragon légendaire qu’il était… Mais seulement s’il est de bonne humeur !