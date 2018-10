Extrait épisode : Jeu de flûte

Alors que Robin et sa bande tentent se débarrasser des rats qui ont récemment envahi le village, ils sont victimes d’une attaque du shérif et Petit Jean est capturé. Au repaire, Robin cherche une idée pour libérer son ami, mais le prince Jean a renforcé sa garde… Il trouve enfin la solution : il suffit d’attirer les rats au château pour faire peur au Prince et occuper les gardes ! Robin recourt pour cela à une petite flûte, et joue une petite mélodie à laquelle les rongeurs ne semblent pas pouvoir résister…