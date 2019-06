La forêt piégée - Robin des bois

Alors que Robin et ses amis traversent la forêt, Tuck tombe soudain dans un piège en ferraille : impossible de le libérer ! La petite bande ne tarde pas à constater que la forêt de Sherwood est truffée de terribles pièges… En fait, un ferronnier réputé vient d’arriver au château, Edouard le Renard (le petit frère d’Harry le furet, saison 1). Il est chargé d’attraper Robin contre une belle rétribution du Prince Jean. Or, le garçon, très charmant, ne laissait pas Marianne et Scarlett tout à fait indifférentes… Robin va devoir se battre contre ce fin stratège, qui semble toujours avoir un train d’avance, pour libérer son ami.