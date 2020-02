Freres ennemis - Robin des bois

Décidé à choisir son successeur, le shérif met en compétition Ralph et Rolf pour savoir lequel des deux sera le plus digne de lui succéder. Il leur confie une mission d’importance : escorter les brigands, capturés par Robin, jusqu’à la prison. Mais le chemin est semé d’embuches pour ces deux incapables qui laissent les brigands s’échapper ! Heureusement, Robin et ses amis vont parvenir à remettre la main dessus tout en dissuadant le shérif de remettre son étoile à ces deux incompétents de fils !