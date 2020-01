Gentilhomme Robin - Robin des bois

Le roi Richard convoque Robin au château : un messager vient de lui transmettre une lettre du père du garçon, le baron de Locksey. Ce dernier ordonne à son fils de quitter les bois pour apprendre à devenir un véritable gentilhomme ! Richard charge Dame Rohésia de l’éducation de Robin, qui est forcé de s’installer au château. Mais Robin découvre bientôt que le Prince Jean se cache derrière cette étrange missive, et qu’il s’agit d’un plan pour occuper le justicier au château : le jeune monarque a trouvé une carte au trésor, et compte forcer les villageois à creuser le terrain pour trouver le trésor au plus vite. Mais Robin ne compte pas le laisser faire…