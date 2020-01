L'homme au masque d'argile - Robin des bois

Camouflé sous un masque, le Prince Jean va trouver Robin pour lui demander de l’aide : il prétend avoir volé l’or du « méchant prince » mais, poursuivi par le shérif, avoir dû l’abandonner près du Tumulus. Quant au masque, il dit devoir le porter à cause des nombreux boutons qui recouvrent son visage. En vérité, il a préparé un piège où il compte entrainer Robin et ses amis. Ces derniers s’élancent pour aider l’homme masqué, mais comprennent bientôt que tout cela n’était qu’une manigance du prince. Mais grâce au courage et à l’inventivité de Robin, ils réussissent alors à réchapper au piège et distribuent l’or aux villageois.