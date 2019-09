Quelle famille ! - Robin des bois

Lord Gudfred, un seigneur colérique et toujours prompt à déclarer la guerre, confie sa fille adorée au Roi Richard. Le Prince Jean y voit là une excellente occasion de mettre en péril son frère. Robin la sauve et file se cacher avec elle au cœur de la forêt. Problème : la jeune fille s’amuse comme une folle avec Robin et ses amis et refuse de retourner chez son père. Il faut toute l’habilité de Robin pour éviter que celui-ci ne parte en guerre contre Richard qu’il tient responsable de la disparition de sa fille chérie.