Robin des bois - Le perroquet de la discorde

Gunfred, riche seigneur d’un comté voisin, offre au Roi Richard un magnifique perroquet des îles. Le Prince Jean, voyant là l’occasion de mettre son frère en mauvaise posture, ordonne à Ralf et Rolf de dérober l’oiseau. Quand le roi découvre sa disparition, c’est la panique : il avait promis de le présenter à la cour lors du banquet du soir-même ! Or Gunfred est très susceptible, et pourrait bien mettre un terme à son alliance avec Richard. Robin et ses amis partent à la recherche de l’oiseau, mais leur parcours sera semé d’embûches…