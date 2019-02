Robin des bois - Voleurs invisibles

De nombreux objets disparaissent mystérieusement dans le village, sans que personne n’ait rien vu ni entendu : un coup à vous faire croire aux fantômes ! Robin enquête et finit par découvrir que le gang de voleurs n’est autre que des oiseaux, charmés par Perdigan l’hypnotiseur. A l’aide d’un appeau, ce dernier les force à lui ramener le butin après chaque forfait. Lorsque Robin et ses amis découvrent que Bec fait partie des oiseaux charmés par Perdigan, ils sont plus que jamais motivés pour arrêter le voleur !