Robin des bois - A la recherche du grimoire

Isabelle dérobe le grimoire de Marianne, persuadée qu’il s’agit de son journal intime et désireuse d’en déchiffrer les mille secrets croustillants. Mais en lisant une formule, elle neutralise par mégarde les pouvoirs de Marianne. Si celle-ci ne veut pas être privée à jamais de magie, elle doit à tout prix remettre la main sur son grimoire ! Mais ces derniers temps, Marianne est justement en plein doute : que lui apportent ses pouvoirs magiques, à part des ennuis ? Robin et ses amis vont devoir aider la princesse à retrouver le grimoire et, surtout, sa confiance en elle.