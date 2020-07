Robin des bois - Chasse à l'homme

Le Prince Jean a engagé le plus redoutable chasseur du royaume, pour capturer Robin ! Tenace et rompu à toutes les techniques de chasse, Black Blake ne renonce jamais et au terme d’une traque sans merci, Robin parviendra avec l’aide de Marianne et de ses amis à semer puis vaincre et à mettre en déroute ce redoutable adversaire.