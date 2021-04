Robin des bois - De bonne grâce

Le Prince Jean enlève un troubadour pour l’empêcher de divertir un seigneur irascible et ainsi créer un incident diplomatique. La guerre menace le royaume ! Heureusement, Robin et ses amis parviendront à le libérer à temps et lui permettre de régaler l’assistance avec ses blagues qui ridiculisent le Prince Jean !