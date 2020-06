Robin des bois - Demoiselle en détresse

Robin et ses compagnons portent secours à une jeune fille poursuivie par le shérif et ses hommes, charmante et débrouillarde, Gwendoline fait tout de suite fondre le cœur des garçons mais Marianne reste méfiante... Et elle n'a pas tort car Gwendoline œuvre en réalité pour le prince et va semer la zizanie.