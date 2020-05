Robin des bois - Doublement Marianne

Alors que Robin et ses amis combattent le shérif et ses gardes, Marianne veut les aider en lançant un sort de confusion mais malheureusement celui-ci rebondit sur un miroir et vient la frapper, la gentille Marianne se retrouve alors enfermée dans le miroir et son double maléfique prend sa place et compte bien faire arrêter Robin.