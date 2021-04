Robin des bois - Flynn chien fidèle

Sauvé de la noyade par Petit Jean, Flynn, le molosse du shérif, se prend d’affection pour lui et ne lâche plus d’une semelle. Hélas, le chien, aussi idiot que collant, contrarie les plans de Robin et de ses amis pour empêcher le Prince Jean de s’en prendre au Roi Richard !