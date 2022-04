Robin des bois - Il y a toujours un truc

Landrin, apprenti prestidigitateur et pickpocket, est pris la main dans le sac par Robin et termine en prison au château. Mais sa ruse et sa "magie" lui permettent de s'évader en un rien de temps. Avant de partir du château, il profite d'une discussion entre Marianne et Robin pour tirer un carreau d'arbalète dans le dos de l'archer ! Par réflexe, Marianne dégaine sa baguette et... fige le temps ! La flèche s'arrête avant de toucher Robin mais Landrin veut désormais obtenir la baguette de Marianne pour devenir un "vrai" magicien...