Robin des bois - La coupe ensorcelée

Deux voisins trouvent une coupe en or enterrée pile entre leurs deux terrains, et se disputent pour la garder. Alors que Marianne lance un sort pour tenter de régler la situation, elle empire les choses : quiconque touche la coupe est pris d’une terrible colère et devient prêt à tout pour la récupérer. Les amis de Robin sont touchés les uns après les autres, et Robin lui-même finit par être victime du sortilège. Marianne se retrouve seule pour régler cette situation délicate…