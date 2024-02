Robin des bois - La disparition de Marianne

Marianne égare son grimoire, qui atterrit entre les mains du Prince Jean. Conscient qu’il s’agit d’un livre de magie, celui-ci se met en tête de trouver un sortilège qui le rendra richissime. Consultant l’ouvrage sans aucune précaution, le prince annote, rature, déchire certaines pages… Or à chaque page abîmée, le corps de Marianne devient un peu plus translucide ; et si le grimoire était détruit, elle disparaitrait complètement !