Robin des bois - Une question d'honneur

Stig, sous le charme de Marianne, commet une imprudence et est sauvé in extremis par Robin ! Il est sain et sauf mais termine quand même le nez dans la fontaine, provoquant les rires des villageois et aussi des vikings présents. Pour laver son honneur, Liv le pousse à provoquer Robin dans un duel "à la viking"...