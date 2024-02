Robin des bois - L'alchimiste

Le Prince Jean essaye de transformer le plomb en or et fait déverser ses déchets toxiques dans la rivière. Robin et ses amis décident de voler le manuel d’alchimiste du Prince jean pour mettre un point final à ce désastre, mais au cours de l'opération, Marianne utilise sa magie et, sans savoir comment, réussit ce que cherchait à faire le Prince Jean : transformer du plomb en or.