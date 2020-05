Robin des bois - Le château hanté

Le Prince Jean projette de construire un nouveau poste de péage sur un chemin traversant la forêt de Sherwood, en lieu et place d’une tour en ruine qui devra être rasée alors Robin et ses amis décident de contrecarrer ses plans pour éviter aux habitants de payer de nouvelles taxes injustes, et pour protéger la tanière de Derké qui avait justement élu domicile dans la tour en ruine !