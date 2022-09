Robin des bois - Le coffre de collecte

Le Prince Jean met en place un coffre de collecte indestructible et inviolable dont lui seul possède la clé. Les villageois doivent y déposer leur impôt chaque jour. Il met au défit quiconque de l'ouvrir. Sûr de lui, Tuck essaye... mais échoue. Pire, lorsque les trois brigands découvrent que la forgeronne est capable de créer un double de la clé, ils la kidnappent devant Gabrielle, sa petite fille. Cette dernière se lance dans l'action pour libérer sa maman et obtient l'aide de Robin, Petit Jean et Tuck, à qui elle va devoir remonter le moral...