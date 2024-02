Robin des bois - Les cinq marionnettes

Robin et ses amis ont décidés de se joindre aux villageois pour assister à un spectacle de marionnettes qui promet une franche rigolade au dépends du Prince jean, mais celui-ci, peu sensible à l’humour fait confisquer les marionnettes et privé de ses instruments de travail, le malheureux Manolo Bacco est menacé de ruine.