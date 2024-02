Robin des bois - L'Or des bêtes

Folle de rage contre Ralf et Rolf qui ont malmené une pauvre vieille femme, Marianne décide de leur donner une bonne leçon et leur jette un sort. Mais elle rate sa formule magique et les fils du shérif se mettent soudain à agir comme des bêtes sauvages, irrésistiblement attirées par l’or. Alors que ces « bêtes » causent de plus en plus de dégâts au village, Robin se lance à leur poursuite. Mais il n’est pas le seul : le shérif tente lui aussi de retrouver ses fils avant qu’ils ne lui coûtent son poste.