Robin des bois - Mon doudou dragon

Derké en a plus qu’assez des moqueries. Il décide de prouver à Marianne et Robin que malgré son corps de hamster, il est toujours capable de se comporter en héros. Il se rend donc au château pour détruire la nouvelle catapulte à filet que le Prince Jean compte utiliser contre Robin. Mais voilà qu’Isabelle le trouve et se prend d’affection pour lui : « Quel mignon petit nounours ! » Les caresses de la petite l’apaisent tellement qu’il en devient complètement zen et retrouve son apparence originelle : celle d’un immense dragon. Voilà qui devrait effrayer Isabelle… mais non, elle adooore son nouveau dragon ! La panique s’empare du château quand la bête est découverte. Seul le Prince Jean se réjouit et se met à convoiter cette bête mythologique, dont la capture achèverait de faire de lui un héros.