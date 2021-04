Robin des bois - Odeur de malheur

Tuck a une nouvelle invention : les flèches boules-puantes ! Mais les brigands les lui volent, et préparent une mixture nauséabonde qu’ils répandent dans le village. Les habitants, plus qu’incommodés par l’odeur, se voient contraints d’abandonner leurs maisons en catastrophe : ils ne peuvent plus vivre au village sans risquer l’asphyxie. Les brigands ont alors le champ libre pour voler tout ce qu’ils souhaitent ! Robin a peu de temps pour trouver une solution…