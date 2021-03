Robin des bois - Petite balade entre amis

Convaincu que Robin et le Prince Jean se chamaillent parce qu’ils se connaissent mal, le Roi Richard organise une balade en forêt, sous sa surveillance, pour qu’ils deviennent les meilleurs amis du monde ! Mais le Prince Jean, compte bien profiter de l’occasion pour s’en prendre à son frère et hériter du trône. Pour cela, il a engagé des soldats renégats qui doivent le débarrasser du Roi. Mais rien ne se passe comme prévu et lui aussi devient la cible des félons. Son seul espoir pour sortir de ce mauvais pas est désormais Robin des bois !