Robin des bois - Sans bruit

Harald défie le Prince Jean : s'il réussit à récupérer son marteau, il deviendra le chef du clan ! Pour réussir cela, le Prince Jean a l'idée d'utiliser une variante du Cheval de Troie avec les incapables Ralf et Rolf en espions. Si l'astuce est découverte, ça risque d'engendrer une guerre entre Richard et les vikings ! Pour éviter cela, Robin entre clandestinement dans le camp pour "aider" Ralf et Rolf...