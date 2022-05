Robin des bois - Un dragon de compagnie

Solveig aperçoit Scarlett donner à manger au dragon Derké et trouve ça trop chou : elle a un dragon de compagnie ! Elle le dit à Liv et Stig, qui ont tout de suite un plan en tête : flatter Scarlett pour en faire une « viking » et ainsi pouvoir approcher du Dragon. Marianne et Robin se rendent compte que leur gentillesse est suspecte et mettent en garde leur amie mais cette dernière, manipulée, pense qu’ils sont juste jaloux…