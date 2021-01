Robin des bois - Un roi de trop

Au cours d’une promenade dans la contrée, le Prince Jean croise le sosie de son frère Richard, absent du Royaume pour quelques temps. Ce sosie n’est autre qu’un pauvre paysan qui se cache de la garde royale : la récolte a été si mauvaise que l’homme n’a pas pu payer ses impôts… Voyant là une chance de nuire à son frère, le Prince Jean force le paysan à se faire passer pour le roi et à se comporter en tyran avec le peuple. L’impopularité du faux Roi Richard permet au Prince Jean, qui jubile, de gagner la confiance du peuple. Robin ne tarde pas à comprendre la supercherie, mais rallier les villageois à sa cause s’avère plus compliqué que prévu…