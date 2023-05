Robin des bois - Une amitié au poil

La petite Solveig part jouer avec son ours Geri hors du camp vikings sans l'autorisation de son père. Malheureusement, la gourmandise de l'ours crée une catastrophe sur la personne du Prince Jean, qui décide de le capturer et le ramener au château. Robin va devoir aider Solveig à délivrer son ours sans que l'affaire n'arrive aux oreilles du colérique chef viking...