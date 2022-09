Robin des bois - Une simple servante

Scarlett veut prendre sa revanche sur le Prince Jean, qui est infernal avec elle quand Marianne est en déplacement avec le Roi Richard. Après tout, ce n’est qu’une « simple servante » et lui, un Prince ! Robin, trouvant cela trop risqué (elle et sa mère Mathilde ont beaucoup à perdre si elle est découverte), préfère s’en charger à sa place. Mais Scarlett n’en démord pas et se lance quand même…