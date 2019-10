Robin et le Roi - Partie 2 - Robin des bois

Marianne et Scarlett cache Derké dans la prison car Marianne l'a retransformé en dragon. Le prince Jean veut mettre Robin en prison l'accusant d'avoir volé l'or des paysans mais Richard n'en est pas convaincu. Robin et ses amis vont faire sortir Derké et élaborer un plan afin de récupérer l'or que le Prince Jean a caché. Derké redevient un hamster, Marianne se rend compte qu'il redevient un hamster quand il est fâché et se transforme en dragon quand il est content.