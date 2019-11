Sherwood à la carte - Robin des bois

Catastrophe ! L’arbre qui abrite la cabane de Robin et de ses amis est malade et menace de mourir ! Heureusement une vieille herboriste a une carte détaillée de la forêt de Sherwood pour l’aider à trouver les plantes rares qui leur permettront de soigner l’arbre. Problème : cette carte tombe entre les mains du Prince Jean qui saute sur l’occasion pour enfin trouver le repaire de Robin ! C’est une course contre la montre qui s’engage ! Empêcher le Prince Jean et sa troupe de trouver le repaire secret et récupérer la carte pour sauver l’arbre.