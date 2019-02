Sherwood en feu - Robin des bois

Le Prince Jean a une brillante idée pour lutter contre l’“insécurité” régnant dans la forêt de Sherwood : la raser, tout simplement, en y mettant le feu ! Robin tente de prévenir le Roi Richard, mais ce dernier profite de quelques jours de repos au château et a demandé à n’être dérangé sous aucun prétexte. Et évidemment, le Prince Jean a pris des mesures drastiques pour que personne ne puisse l’approcher. Robin et ses amis, lancés dans une course contre la montre, doivent faire preuve de malice pour contourner le blocus que le Prince Jean a mis en place autour du Roi.