Rock'n roll circus du 20 décembre 2019

Rock'N'Roll Circus est un show unique en son genre dans lequel trois personnalités : Fauve Hautot, Arnaud Ducret et Anthony Kavanagh vont se transformer en directeurs de cirque le temps d'une émission.Chaque directeur a soigneusement sélectionné sa troupe et va nous faire découvrir des artistes jamais vus à la télévision.Tout au long de l'émission, les directeurs vont s'affronter à coups de performances survoltées et de numéros déjantés, exécutés par les artistes de leur troupe, dans des battles où seul le public peut décider du vainqueur ! L'objectif de ce grand show sous chapiteau est simple : remporter le plus de battles possibles avant la fin de l'émission pour devenir le boss du Rock'N'Roll Circus… jusqu'à la prochaine ! Rock'N'Roll Circus n'est pas un traditionnel concours de talents. Il s'agit d'un véritable show barré et différent avec toute la poésie et la magie des cirques burlesques, insolite et bon enfant !