Roméo et Juliette Suite

En 2022, Benjamin Millepied revient en France avec une création mondiale pour La Seine Musicale. Accompagné du L.A. Dance Project, le chorégraphe revisite l’histoire mythique de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Les protagonistes sont de jeunes adultes du monde urbain actuel, confrontés à des normes sociales rendant leur union impossible. Sur scène, l’intrigue des amants maudits évolue grâce à un dispositif de projection unique. Certains tableaux sont projetés en direct depuis des lieux inattendus de la salle ou des coulisses et font transiter les danseurs de la scène à l’écran. Un casting différent chaque soir incluant des variations de combinaisons de genres font de cette version une célébration de l’amour sous toutes ses formes. Dans ce spectacle, Benjamin Millepied mêle danse, cinéma et théâtre et nous fait redécouvrir une histoire mythique dans une version résolument moderne et singulière, sublimée par la musique de Prokofiev.