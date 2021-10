Ron Débloque - Nouvelle bande-annonce officielle - Le 20 octobre au cinéma

Rencontrez votre nouveau meilleur ami, Ron Débloque le 20 octobre au cinéma ! L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre... »