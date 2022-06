Rosemary's Baby

Séries & Fictions ・ Dès le 1er juillet t sur MYTF1

Après un drame malheureux, Rosemary (Zoe Saldana "Avatar", "Star Trek"...), enceinte, et Guy Woodhouse (Patrick J Adams "Suits"), son mari, se voient proposer une offre inespérée : un appartement dans un prestigieux immeuble en plein Paris. Mais ils se rendent vite compte que celui-ci abrite un lourd passé. Ils font la connaissance de Roman (Jason Isaacs) et Margaux Castavets (Carole Bouquet), de riches notables qui prennent le couple en sympathie. Il s’avère cependant que leur gentillesse n’est pas désintéressée. Si en apparence la chance semble leur sourire, une série d'évènements inquiétants commencent à attirer l'attention de Rosemary. En proie à l'anxiété et à la maladie, Rosemary devient de plus en plus suspicieuse : leurs voisins pourraient appartenir à un culte satanique, motivés à obtenir une chose : le bébé qu'elle porte. Mini-série en 2 épisodes tiré du roman éponyme d'Ira Levin. Peur sur le berceau, le mal ramené à la vie...